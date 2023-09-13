اليوم .. قافلة بيطرية مجانية بقرى مركز المنيا

تنظم مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، قافلة طبية بيطرية شاملة مجانية، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر ، بقرية بني مهدي إحدى قرى مجلس قروى بني محمد سلطان والعزب التابعة والمجاورة بمركز ومدينة المنيا ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للإهتمام بالثروة الحيوانية من خلال القوافل البيطرية المجانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا، وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل البيطرية المجانية الشاملة، والتي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية ، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتجوب القرى الأكثر احتياجًا.

حيث تهدف إلى زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى، حفاظًا على الثروة الحيوانية، من خلال رش وتجريع الماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية، وفحص تناسلي باطني وتحصين وعلاج مجاني، وإجراء العمليات الجراحية وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين.