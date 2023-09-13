العاصفة دانيال تودع الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية تحسنًا نسبيًا بالطقس اليوم الأربعاء، شهدت انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا رطب ،في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم، والعظمى 30 درجة، والصغرى تسجل 24 درجة. كانت قد شهدت المحافظة هبوب العاصفة دانيال على مصر خلال الساعات الأخيرة، يتخوف البعض من حدوث موجات تسونامي في المحافظات الساحلية وعلى وجه التحديد محافظة الإسكندرية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

من جانب آخر قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إنه بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المناطق الأثرية، وذلك فى ضوء بيان الارصاد الجوية من تعرض البلاد لعاصفة ترابية.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة، بتواجد مديري عموم ومديري المناطق الأثرية، لمتابعة حالة المواقع والمناطق الأثرية بالاسكندرية، ووفق توجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتعليمات الصادرة من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لرصد حالة المواقع والمباني، واتخاذ كل مايلزم لحماية المواقع الأثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة.

ومن جانبه، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى والجهات التنفيذية المعنية، برفع حالة الاستعداد القصوى بأحياء المحافظة ،للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانًا.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد.