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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش اللبناني: إصابة 3 سوريين في انفجار لغمين أثناء محاولة التسلل للأراضي اللبنانية

إصابة 3 سوريين في
إصابة 3 سوريين في انفجار لغمين

 

أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 سوريين نتيجة انفجار لغمين أرضيين في الجانب السوري من الحدود مع لبنان، وذلك أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية اليوم الأربعاء عند الحدود الشمالية.

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وأكد الجيش اللبناني أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان.

 

وكان الجيش اللبناني قد أحبط على مدار الأسابيع الماضية محاولات لتسلل آلاف السوريين عبر الحدود البرية بين لبنان وسوريا فيما خصصت الحكومة اللبنانية جلسة حكومية لمناقشة هذه الظاهرة ووجهت باتخاذ عدد من الاجراءات الأمنية والتنفيذية والدبلوماسية.

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