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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

العثور على جثمان مصري في لبنان مكبل اليدين بمنطقة سكنه ببرج حمود

مقتل مصري في لبنان
مقتل مصري في لبنان

لقى مواطن مصري يعمل في دولة لبنان في منطقة برج حمود، حتفه على يد مجهولين، حيث تم العثور عليه في مسكنه مكبل اليدين والقدمين ومكمم الفم وعليه اثار ضرب في كامل الجسم.

وأكدت مصادر مسؤولة " لبوابة الوفد" أنه مازال التحقيق في الحادث الأليم جار، وذلك لمعرفة الجاني والغرض من القتل.

وأشار المصدر المسؤول بلنان، أن الدلائل تشير ان ارتكاب الجريمة كان بهدف السرقة، مؤكدا ما زالت التحقيقات جارية وسيتم معرفة الجناه، وستوافيكم بالتفاصيل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.

 

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