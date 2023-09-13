الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز للتدريب على الطاقة النووية في بولندا

أعلنت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا، أن الولايات المتحدة قررت إنشاء مركز للتدريب على الطاقة النووية لأوروبا الوسطى والشرقية في العاصمة البولندية وارسو.

قالت موسكفا وفقًا لما نقلته صحيفة فيرست نيوز البولندية، اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يبدأ مركز التدريب على الطاقة النظيفة عملياته هذا العام، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات البولندية الأمريكية بشأن إنشاء المركز لا تزال مستمرة.

أضافت أن أنشطة المركز من الجانب الأمريكي سيتم تنسيقها من جانب وزارة الطاقة الأمريكية، ووزارة المناخ والبيئة من الجانب البولندي.

أشارت موسكفا إلى أن مهمة المركز ستكون تثقيف الموظفين اللازمين حول المشاريع النووية المتعلقة بالمفاعلات النووية الكبيرة والصغيرة كافة في بولندا.

أوضحت أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيدعم المركز الدراسات العليا، كما سيتم توفير التدريب المتخصص للشركات العاملة بالفعل في السوق، كما سيقوم المركز بإجراء تدريب للأفراد والمهندسين، وتقديم دروس تتعلق بإدارة المشاريع"، لافتة إلى أنه من المقرر أن يبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في بولندا في عام 2026.