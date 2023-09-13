حازم إمام يعد الجماهير: "المنتخب سيقدم مستوى مختلف"

وعد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف العام على المنتخب الوطني، الجماهير بإن الفراعنة سيقدمون مستويات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد إمام في تصريحات تلفزيونية أن الخسارة التي تعرض لها المنتخب المصري من نظيره التونسي، لتشهد حالة من الغضب وسط الجماهير المصرية بسبب سوء المستوي الذي قدمه اللاعبون خلال هذه المواجهة

وقال عضو اتحاد الكرة: "تجربة المنتخب التونسي مفيدة اليوم، الهزيمة قد تكون جيدة في بعض الأوقات، لأن الفوز المتتالي قد يصنع غشاوة على بعض العيوب"ز

وأضاف: "أقول للجماهير المصرية لا تقلقوا هذا ليس مستوى منتخب مصر، اللاعبون غير جاهزين بدنيًا وأنا أشعر بهم".

وتابع: "بالتأكيد التجربة مؤلمة لأننا لم نكن نخسر، لكن لا يمكن أن نكون في حالتنا البدنية لأن هناك إصابات كثيرة ولاعبين غير جاهزين بدنيًا".

وأختتم: "لاعبو خط الدفاع لأول مرة يلعبون مع بعضهم، أنا لست قلقًا على المنتخب، وقد يكون بعد شهر هذا المنتخب بنفس اللاعبين سيقدمون شكلاً مختلفًا".