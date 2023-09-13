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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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غرفة التجارة الإيطالية الليبية تدعو لمضاعفة الجهود لمساعدة المناطق المتضررة في ليبيا

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

شددت غرفة التجارة الإيطالية الليبية، اليوم الأربعاء، على ضرورة مضاعفة الجهود لمساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن الإعصار شبه المداري "دانيال" في شرق ليبيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال نيكولا كولوكي، رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، لـ"وكالة نوفا"، "يجب مضاعفة الجهود لمساعدة المناطق المتضررة من إعصار دانيال في شرق ليبيا".

وأضاف "بعد الأضرار الجسيمة التي سببها إعصار دانيال الذي ضرب بشكل خطير الجزء الشرقي من ليبيا، وتحديداً مدينة درنة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى ودمار، تعرب غرفة التجارة الإيطالية الليبية في روما عن تعازيها القلبية وتضامنها مع أسر الضحايا والشعب الليبي"، لافتا إلى أن الغرفة "تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لتقديم المساعدة للسلطات والمنظمات المحلية المشاركة في جهود الإغاثة، من أجل المساعدة بأفضل طريقة ممكنة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من هذه الحالة الطارئة".

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