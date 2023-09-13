حازم إمام: هناك عوامل جعلتنا لم نظهر بشكل جيد أمام تونس

أوضح حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على المنتخب الوطني، أن هناك حالة من الحزن، بعد الخسارة من تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد إمام في تصريحات تلفزيونية أن هناك عدة عوامل لم تجعلنا نظهر بالشكل الجيد أمام المنتخب التونسي.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "خسرنا من تونس وهناك حالة حزن، لكننا لم يكن لدينا القوام الكامل للمنتخب، كان لدينا لاعبون صغار السن وأول مرة يٌشاركون، أمام منتخب قوي ويلعبون في أوروبا مع أنديتهم، عكس اللاعبين المصريين الذين لم يخوضوا مواجهات مع أنديته".

وتابع: "تنتابني حالة من الحزن، لكن هذا ليس طبيعيًا بالنسبة لـ منتخب مصر".

وأكمل: "الفترة المقبلة ستكون الأولوية لمنتخب مصر في كل المعسكرات القادمة، الناس ستنتقد المنتخب بعد الهزيمة، لكن هذا طبيعي".

وتابع عضو اتحاد الكرة: "واجهنا فريقا مكتمل ولاعبون لعبوا مع أنديتهم مباريات وجاهزون أكثر من اللاعبين المحليين عندنا، هناك عوامل ضدنا لا تجعلنا نظهر بالشكل الطبيعي".