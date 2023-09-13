في وداع شهداء الغربة.. قرية ببني سويف تتشح بالأسود

ضحايا إعصار دانيال

في فاجعة أدمت قلوب قرية مصرية بأكملها، ونثر الحزن على الموائد والأرصفة وحتى أسطح البيوت.. أتشحت قرية ببا بجنوب بني سويف، بالأسود عقب وصول جثامين أبنائها من شباب قرية الشريف التابعة لمركز ببا أمس الأربعاء، إلى القرية داخل سيارات الإسعاف، كشهداء للقمة العيش ممن لفظوا أرواحهم بعيدًا عن أوطانهم.

فجراء عاصفة غابرة.. لقى العشرات من قرية ببا ببني سويف مصرعهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار "دانيال"، والذين بلغ عددهم 74 شابًا من أبناء القرية خلال فترة عملهم بالخارج، ليعودوا لأوطانهم في صناديق خشبية محمولة على أعناق الباكيين على شهداء الغربة الراحلين.

ومن المقرر أن يؤدي أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الشباب في مسجد القرية عقب وصول الجثامين، وتشييعهم إلى مثواهم الأخير لدفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب.

ولم يقتصر الحزن على البيوت فقط، بل طال مواقع التواصل الاجتماعي حيث نعت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي شهداء القرية بمزيج من الألم والحزن، وتداول الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشوفات بها أسماء الضحايا من أبناء القرية، والتي تضمن أسماء أشقاء وأبناء عمومة.

ويروي أبناء القرية أن الأهالي استيقظوا صباح أمس على خبر وفاة وفقد عدد من شباب القرية الذين يعملون في دولة ليبيا وتحديدا في مدينة درنة التي شهدت حادث إعصار دانيال الذي خلف مئات الضحايا.

فيما اتشحت نساء القرية بالملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل وما من بيت إلا تعمه حالة من الحزن الشديد.

من جهته صرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكل السبل والوسائل، متقدمًا بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعبًا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، فيما تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا.