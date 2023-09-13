فودكس: تسريع التحول الرقمي في قطاع الأغذية بما يتوافق مع رؤية الحكومة 2030

أكد بلال زهران مدير عام فودكس مصر، أن فودكس تهدف إلى مضاعفة عدد المطاعم والمقاهي التي تقوم الشركة لخدمتهم.

تابع زهران أن الحفاظ على ريادة فودكس من خلال منتجاتها والتكامل المستمر مع تطبيقات الطرف الثالث في السوق لتحسين وتطوير احتياجات السوق.

أضاف أن الاستمرار في تسريع التحول الرقمي في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في صناعة الأغذية والمشروبات بما يتوافق مع رؤية الحكومة 2030.

أشار زهران إلى أن استمرار فودكس في اطلاق حلول مبتكرة مصممة لتناسب احتياجات السوق بشكل سريع.