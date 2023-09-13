الرئيس الروسي يصف القمة الثنائية مع كيم بـ"المتميزة"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية المباحثات التي أجراها مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا.

قال الرئيس الروسي ـ خلال قمة ثنائية عقدها مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في موسكو: “إن هذه القمة تأتي في وقت متميز لأنها تتزامن مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

شدد بوتين ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء على أن المباحثات مع كيم تناولت الكثير من القضايا من أهمها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والوضع الراهن في المنطقة.

من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية: “إن علاقة بلاده مع روسيا تمثل أولوية، متعهدًا في الوقت نفسه بدعم بيونج يانج لقرارات الرئيس بوتين والحكومة الروسية في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي”.

في أول ظهور علني.. هيلاري كلينتون تعود للبيت الأبيض:

عادت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، لإلقاء كلمة في فعالية فنية في أول ظهور علني لها بمقر الرئاسة الأميركية منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أمام دونالد ترامب.

قالت السيدة الأولى جيل بايدن لكلينتون في بداية فعالية للاحتفاء بالحائزين على جائزة الفنون العالمية من جمعية الفن اليابانية "إنه لشرف لي أن أرحب بعودتك إلى البيت الأبيض"، وفقًا لسكاي نيوز.

كانت كلينتون التي سبقت لها عضوية مجلس الشيوخ وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة هي أول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب سياسي أمريكي كبير، وقبل ذلك كانت وزيرة خارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.

وقالت السيدة الأولى الحالية لها "رائع.. أنت محبوبة للغاية".

شكرت هيلاري كلينتون جيل بايدن والرئيس جو بايدن، الذي لم يكن حاضرًا، على دعمهما للفنون.