عاجل
أسعار الذهب تعاود قفزاتها بـ منتصف تعاملات اليوم الاربعاء
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي معلول ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

علي معلول
علي معلول

انضم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

txt

موعد مران الأهلي الأول بالسعودية استعدادا للسوبر الأفريقي

ونجح معلول في اللحاق ببعثة الفريق الأحمر بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه اتحاد العاصمة في التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب الملك فهد.

مواد متعلقة

أبرز مشاهد خسارة منتخب مصر أمام تونس بثلاثية وديًا (فيديو)

كولر يعقد جلسة مع جهازه المعاون بالأهلي
الجريدة الورقية