علي معلول ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

انضم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ونجح معلول في اللحاق ببعثة الفريق الأحمر بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه اتحاد العاصمة في التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب الملك فهد.