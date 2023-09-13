حازم إمام: الخسارة من تونس مُزعجة

كشف حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المصري والمسؤول عن المنتخب الوطني، عن أن الخسارة من تونس بالأمس كانت مزعجة.

وكان المنتخب المصري قد تعرض للخسارة من نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة.

تصريحات حازم إمام

علق حازم إمام على خسارة المنتخب من تونس في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع الخسارة بثلاثية من المنتخب التونسي مزعجة، لكن كان يجب أن تتعرض لهذه التجربة لكي تعرف أين تقف وكيف تسير، كل لاعبي المنتخب جاءوا من راحة وهذه أول مباراة هذا الموسم".

وتابع: "لعب مباراة كبيرة أمام أمام منتخب كبير مثل تونس، بالتأكيد اللاعبين ليسوا في كامل لياقتهم ولأول مرة يلعبون مع بعض، والمواجهة كانت صعبة وسنتعلم منها".

وأضاف: "هذا المعسكر تحديدًا الأمور لم تكن على ما يرام به، أندية كانت تقول أن مباريات المنتخب سهلة وتحصيل حاصل، واللاعبون يٌشاهدون ذلك، الأجواء المحيطة بهذا المعسكر غير جيد".

وأضاف: "البعض كان يُقلل من المباريات الودية، وهذا أخذ من اللاعبين، وظروف هذه المباراة لن تتكرر مرة أخرى، وأتمنى الفترة القادمة الجميع يعطي الاهتمام الأكبر للمنتخب".

وتسيطر حالة من القلق على جماهير الكرة المصرية، بعد الخسارة من تونس، في ظل المستوي السيئ الذي أظهره اللاعبين.