موعد مران الأهلي الأول بالسعودية استعدادا للسوبر الأفريقي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.



من المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.



كان الجهاز الفني قد حدد برنامجا بدنيا وفنيا خاصا استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق الأحمر برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.

وتنطلق المواجهة المرتقبة بين الاهلي الذي يشارك في المنافسات باعتباره بطل النسخة الاخيرة من مسابقه دوري ابطال افريقيا التي توج بها على حساب نظيره الوداد المغربي فيما يشارك فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد تتويجه بالنسخة الاخيره ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

ومن المقرر اقامه اللقاء في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهره على ملعب الملك فهد الدوليه بمدينه الطائف بالمملكه العربية السعودية في تمام 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

إذاعة اللقاء..

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري لمواجهات الافريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات قبل ان يعلن الكاف عدم استمراره مع المجموع القطريه لنقل مواجهاته بشكل حصري خلال الموسم المقبل في الوقت ذاته لما تعلن مجموعه قنوات الرياضيه السعودية بترددها الفضائي عن فراسها في نقل اللقاء بالرغم من ان المباراه تقام على اراضي المملكة.