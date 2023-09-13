الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية

يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الجمعة المقبل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يُقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وقام الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامجا بدنيا وفنيا خاصا استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.