بلال زهران: 3.2 معدل النمو السنوي لفودكس

أكد بلال زهران مدير عام فودكس مصر، أن فودكس مصر حققت فرق في السوق المصرية في تكنولوجيا إدارة المطاعم.

أشار زهران إلى تقديم فودكس مجموعة من الحلول التقنية لإدارة المطاعم لتكون أسهل وأكثر فاعلية في مصر وشمال أفريقيا.

تابع أن فودكس تخدم 22 ألف مطعم وتمت 6 مليار عملية من خلال حلول فودكس، موضحاً أنه مع دخول الشركة السوق المصرية اصطدمت بوباء كورونا وإغلاق المطاعم لكنها استطاعت تطوير حلول تتناسب مع الأزمة.

أضاف زهران أن الشركة بدأت العمل فعليا في مصر في 2020، مشيراً إلى أن مصر بها 400 ألف مطعم وحجم الاستثمار في هذه الفترة التي أعقبت الوباء 104 مليار جنيه.

قال زهران أن صناعة المطاعم والأغذية مهمة وهي من أكثر الصناعات التي أثبتت قوتها وقت الأزمات.

تابع أن رؤية فودكس قائمة على تأسيس منظومة متكاملة لإدارة المطاعم تمكن أصحاب المطاعم من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم.

أوضح أن معدل نمو الشركة يتضاعف ثلاث مرات سنويا وعدد الموظفين ارتفع من 4 إلى 108 موظف، مؤكداً أن قوة فودكس يعود إلى فريق العمل الموجود في مصر بالإضافة إلى توطين الخدمة.