رابطة الأندية تنهي إعداد تصاريح دخول مباريات الموسم الجديد للصحفيين

أعلنت رابطة النقاد الرياضيين اليوم الأربعاء ، انتهاء رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم من اعداد تصاريح دخول المباريات لأعضاء نقابة الصحفيين.

واكدت الرابطة أنه يبدأ اليوم استلام التصريحات الخاصة بدخول مباريات الدوري الممتاز لأعضاء نقابة الصحفيين فقط ولمدة يومين.

علي أن يتم حصول باقي الزملاء علي التصريحات الخاصة بهم عقب الانتهاء من أعضاء نقابة الصحفيين.

ونوهت إلى أن الاستلام سيكون علي مدار يومين من 11صباحا وحتي 4عصرا بمقر رابطة الأندية بالدقي

مندوب عن كل مؤسسة..

وشددت على أنه يفضل أن تقوم كل مؤسسة صحفية بتجهيز تفويض يجمع كافة الزملاء وارسالة مع زميل واحد لاستلام التصريحات الخاصة بمؤسستة شرط أن يكون معه تفويض موقع من رئيس القسم او رئيس التحرير.



واختتمت ، أي زميل عضو نقابة صحفيين لم يتسلم المجموعة الأولى سيتم تجهيز تصريح المباريات الخاص به فور الانتهاء من تسليم هذه المجموعة.