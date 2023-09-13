37 ألف سيدة خلال 3 أيام بالمرحلة الثانية بحملة حقك تنظمي بالشرقية

قدمت الفرق الطبية في يومها الثالث بالمرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة الشرقية تحت شعار "حقك تنظمي، الخدمة الطبية لعدد ١١٩٥٧ منتفعة بالمحافظة.

وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٨٢٣٤ سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٣٦٩٥١ سيدة خلال ٣ أيام، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٢٦١٣١ سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، منشأة أبو عمر، صان الحجر، أبو حماد، القرين، ديرب نجم، بلبيس"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.

وأشارت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إلى أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٦٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد ١٥ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١١٣ طبيب مدرب، و ٣٠٣ ممرضة، و ٥٤١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.