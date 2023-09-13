إنتقاء مواهب المصارعة بالمشروع القومي للموهبة بالشرقية

واصلت الإدارة المركزية للاداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فعاليات انتقاء المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي لمركز المصارعة مرحلة البراعم مواليد " ٢٠١١ _ ٢٠١٢ _ ٢٠١٣"، وأقيمت عملية الانتقاء بمجمع الاسكواش ستاد جامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وتم عملية الانتقاء من قبل لجنة الادارة المختصة بالوزارة برئاسة الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والكباتن أحمد الصادق وعبدالحليم السيد أعضاء الادارة المختصة بالوزارة، والدكتور نبيل الشوربجى المشرف الفنى للمصارعة، والدكتور فرج عبدالرازق الخبير الفنى، والدكتور وائل فهمى مدير المشروع، والكابتن السيد الشبراوى المدير المالى للمشروع، والاخصائيين الرياضيين بالمديرية .

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل الوزارة، أن مدينة الزقازيق تمتاز بالخدمات الجيدة للاعبي المصارعة، مشيدا بالتنظيم الجيد لعملية الانتقاء، وتمت الإختبارات فى كافة الألعاب طبقا للمواعيد المقررة قبل ذلك، ولمعلنة عبر صفحة المديرية الرسمية.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه تم دعوة أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، وكذا دور الأيتام للمشاركة فى عمليات الانتقاء، تقديرا لدورهم الوطني وتضحيتهم بأعمارهم من أجل مصر فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وذكر بأنه سوف يتم انتقاء هؤلاء المواهب فى عدد ٧ رياضات وهي المصارعة، الملاكمة، جودو، تنس طاولة، العاب قوي، رفع اثقال، تايكوندو " بواقع ٨ لجان فى محافظة الشرقية.