سعر القمح صباح اليوم الاربعاء في الأسواق المصرية

أسعار القمح.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار القمح، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، لدى تجار الجملة، في السوق المحلية، إذ استقر طن القمح الروسي بنوعيها، كما ثبت الأوكراني، وذلك عقب الهبوط، خلال تعاملات الإثنين 4 سبتمبر، بمقدار ما بين 300: 400 جنيه بالطن، كما ثبت تداول سعر الكيلو لدى المستهلك خلال التعاملات اليومية.

وفي سياق متصل، وصل حجم احتياطي القمح في مصر، إلى ما يقرب 5.2 شهور، وذلك رغم الأزمة العالمية الحالية، وذلك وفق ما أعلنه، وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي.

وتواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر طن القمح اليوم الاربعاء في الاسواق

قمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 11,500 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 11,200 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع عند 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 11,000 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وصل سعر كيلو القمح اليوم الأربعاء لـ22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

وانكمشت أسعار العقود الآجلة ببورصة "شيكاغو التجارية" للقمح ببداية تداولات اليوم، إذ تراجع عقد ديسمبر، لتداول القمح بمقدار 0.25 سنت، ليسجل 587.25 سنت للبوشل.

وهبط عقد ديسمبر، لتداول القمح بمقدار 0.5 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 613.5 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

وتسعي الدولة المصرية لتنويع مصادر الإمدادات من أغلب البلدان الصديقة ومنها فرنسا وألمانيا ورومانيا وأمريكا وبلغاريا، وذلك من أجل سد احتياجاتها من القمح، وتحسبًا للصراع المتواصل بين روسيا وأوكرانيا.