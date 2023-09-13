إزالة 66 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء في قرى أسيوط.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 66 حالة تعدي في مركزي القوصية وأبنوب خلال الحملات المستمرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة والبناء المخالف بحزم ودون تهاون أو تقاعس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لهذا الملف الهام، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة في هذا الشأن.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية للمتابعة والمراقبة الدورية لرصد أي حالة تعدي وإزالتها في المرحلة الأولى لمنع تكرار التعدي مستقبلاً وللحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الحصول على الغذاء. وأكد أيضًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز، بمشاركة اللواء حاتم هدهود مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال، والمقدم تامر هارون نائب مأمور مركز القوصية، والمقدم محمد جمال عبدالناصر وكيل فرع الشمال، والمقدم أحمد صلاح كرم رئيس المباحث، والرائد يوسف السيد ومصطفى فتحى وصالح البارودي ومحمد عبدالحميد نواب رئيس المركز، والمهندس على هريدي مدير حماية الأراضي الزراعية، والمهندس خالد محمود طه مدير الإدارة الزراعية، ومسئولي الزراعة والتنظيم بقيادة المهندس أحمد منجي وفرج عبدالمنعم رئيس الوحدة المحلية بفزاره وصفاء بدوي رئيس الوحدة المحلية بمير.

وأسفرت الحملة عن إزالة 43 حالة تعدي تعد على مساحة واحد فدان و١٣ قيراط بمنطقة حوض الحوشه وغيط النعناع، فضلاً عن إزالة 8 حالات تعدي بمنطقة الزرابي بالقوصية، عبارة عن ردم أساسات وقواعد وفك شده خشبية وإزالة أسوار بالبلوك الأبيض، بمشاركة مسئولي الأملاك والتنظيم والزراعة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس المركز، بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء، وتم خلالها إزالة 15 حالة تعدي، منها حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بعزبة البورة، بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، وتم ردم القواعد في المهد، بمشاركة علاء محمود يونس رئيس قرية بني إبراهيم، و8 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية الحمام، بمشاركة أحمد إسماعيل رئيس القرية، فضلاً عن إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية المعابدة بحوض أبوشبيش وحوض الجاحر بالعطيات البحرية وحوض حبيش بالمعابدة الغربية وسكن القرية أملاك دولة، بمشاركة زين عباس خلف رئيس القرية باللضافة الي إزالة حالتين من التعدي على أرض زراعية في منطقة الشهابية التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمديات، بالتعاون مع رئيس القرية مدحت عبدالحافظ. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين.