الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون يدعو كوريا الشمالية إلى عدم تزويد روسيا بالأسلحة

البنتاجون
البنتاجون

دعا المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، كوريا الشمالية إلى الوفاء بالتزاماتها العلنية السابقة بعدم تزويد روسيا بالأسلحة؛ حتى لا يطول أمد الحرب في أوكرانيا.

 

txt

البنتاجون: نعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم ودبابات أبرامز

txt

"غير دقيقة".. البنتاجون يشكك في تقارير إسقاط طائرة قائد فاجنر

ورجح رايدر في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء أن تركز "مفاوضات الأسلحة" بين بيونج يانج وموسكو على توريد الأسلحة إلى الأخيرة، من أجل استخدامها في أوكرانيا.

"مفاوضات الأسلحة" بين بيونج يانج وموسكو تمضي على قدم وسا

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد صرح، في وقت سابق، بأن "مفاوضات الأسلحة" بين بيونج يانج وموسكو تمضي على قدم وساق، محذرا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، من أن بلاده "ستدفع الثمن" إذا زودت روسيا بأسلحة من أجل استخدامها في أوكرانيا.

مواد متعلقة

على متن قطاره المصفح.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا للقاء بوتين

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية تكتيكية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تُوجه رسالة خاصة لأمريكا والأعداء

واشنطن تهدد زعيم كوريا الشمالية: "ستدفع ثمن" تزويد روسيا بالأسلحة
الجريدة الورقية