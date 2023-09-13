البنتاجون يدعو كوريا الشمالية إلى عدم تزويد روسيا بالأسلحة

دعا المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، كوريا الشمالية إلى الوفاء بالتزاماتها العلنية السابقة بعدم تزويد روسيا بالأسلحة؛ حتى لا يطول أمد الحرب في أوكرانيا.

ورجح رايدر في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء أن تركز "مفاوضات الأسلحة" بين بيونج يانج وموسكو على توريد الأسلحة إلى الأخيرة، من أجل استخدامها في أوكرانيا.

"مفاوضات الأسلحة" بين بيونج يانج وموسكو تمضي على قدم وسا

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد صرح، في وقت سابق، بأن "مفاوضات الأسلحة" بين بيونج يانج وموسكو تمضي على قدم وساق، محذرا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، من أن بلاده "ستدفع الثمن" إذا زودت روسيا بأسلحة من أجل استخدامها في أوكرانيا.