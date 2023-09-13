الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تصدر إنذارين في عدد من المناطق لمواجهة السيول الجبلية

الصين
الصين

 

أصدرت وزارة الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية إنذارين أحدهما باللون الأصفر والآخر باللون الأزرق لمواجهة السيول الجبلية في بعض مناطق البلاد حيث من المتوقع حدوث سيول جبلية في المناطق الجنوبية الغربية من مقاطعة قوانجشي.

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وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، ونقلا عن هيئة الموارد والوزارة، تم إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة السيول الجبلية في بعض المناطق الجنوبية الغربية من مقاطعة قوانغشي، والمناطق الجنوبية والمناطق الغربية من مقاطعة يوننان، والمناطق الغربية من منطقة شينجيانغ.

 

ويوجد في الصين نظام تحذير من الأحوال الجوية يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.

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