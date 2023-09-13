إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكرداسة

أصيب 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى كرداسة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بمحور الأوتوستراد

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات في منطقة بين الجبلين علي محور الأوتوستراد.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم فى منطقة بين الجبلين على محور الأوتوستراد بمدينة 15 مايو ويوجد مصابون.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.