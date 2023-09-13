مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يشيد بتكاتف المؤسسات لمواجهة آثار الفيضانات

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بتكاتف المؤسسات المحلية من كافة المناطق للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرق البلاد.

وأعرب المبعوث الأممي في رسالة عزاء و مواساة ومساندة للشعب الليبي ، جراء الكارثة الهائلة التي أحدثتها الفيضانات والسيول في شرق البلاد، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، عن حزنه العميق بسبب الآثار الكارثية للعاصفة المدمرة دانيال على شرق ليبيا ،مقدما أحر التعازي لأسر مئات الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم، وآلاف الجرحى والمفقودين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

سكان شرق البلاد في حاجة ماسة إلى كل أنواع المساعدة

وحيا المبعوث الأممي كذلك الجهود التي وصفها بالبطولية التي بذلتها وتبذلها فرق الإنقاذ من كافة أفراد المجمع، من عسكريين وأمنيين ومسؤولين على المستويات الوطنية وعلى مستوى البلديات، مشددا على أن سكان شرق البلاد في حاجة ماسة إلى كل أنواع المساعدة بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، وسيحتاجون أيضًا إلى المساعدة لإعادة بناء منازلهم واستعادة سبل عيشهم.

وثمن باتيلي في رسالته بالدول التي قدمت الدعم لليبيا، واصفا الوضع في شرق البلاد بالكارثي والاحتياجات هائلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم السلطات الليبية لمساعدة المتضررين في شرق ليبيا.