سبب غياب ميسي عن لقاء الأرجنتين وبوليفيا

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين سبب استبعاد ليونيل ميسي من مباراة الأمس الثلاثاء ضد بوليفيا ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال 2026.



وكان منتخب الأرجنتين فاز على نظيره بوليفيا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



غاب ليونيل ميسي عن مباراة الأرجنتين وبوليفيا سواء عن التشكيل الأساسي أو قائمة البدلاء، ما آثار الشكوك حول لياقته خاصةً بعد استبداله أمام الإكوادور في الجولة الماضية.



أَضاف سكالوني في تصريحاته عقب المباراة أن ليونيل ميسي لم يكن متاحا للمشاركة في مباراة بوليفيا.



وتابع أن حاول التعافي قبل المباراة أمس، لكنه لم يشعر بالراحة، وعليه قررنا إراحته وعدم المخاطرة به.

