الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أوكرانيا تسقط 32 من أصل 44 مسيّرة أطلقتها روسيا

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت 32 من أصل 44 طائرة مُسيّرة من طراز “شاهد” أطلقتها روسيا.

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أوكرانيا: قواتنا استعادت المزيد من الأراضي في الشرق والجنوب

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وزيرة خارجية ألمانيا تصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنّ الهدف الرئيسي للهجوم كان الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا، خصوصًا البنية التحتية لموانئ المنطقة، حسب ما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

 إصابة 24 شخصًا إثر هجوم القوات الأوكرانية على المدينة

وفي وقت سابق، استعادت أوكرانيا المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية، في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.  

على الجانب الآخر، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، إصابة 24 شخصًا إثر هجوم القوات الأوكرانية على المدينة خلال الليل.

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