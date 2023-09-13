الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء محاولات تقويض نتائج الانتخابات في جواتيمالا

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء محاولات تقويض نتائج الانتخابات في جمهورية جواتيمالا، فضلا عن المداهمات الأخيرة التي قام بها مكتب المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب في مكاتب المحكمة العليا للانتخابات ومصادرة مواد الكمبيوتر المتعلقة بنقل نتائج الانتخابات الأولية.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء - أن هذه الإجراءات غير المبررة تأتي في أعقاب الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات من قبل المحكمة الانتخابية العليا في 28 أغسطس الماضي والمحاولات المستمرة غير المقبولة لتقويض نتائج الانتخابات من خلال إجراءات قانونية وأخرى انتقائية وتعسفية لا تتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية التي انضمت إليها جواتيمالا.

تعريض عملية الانتقال السلمية والمنظمة للخطر

وكرر الاتحاد الأوروبي - في ختام بيانه - دعوته لجميع المؤسسات وفروع الحكومة الجواتيمالية إلى الاحترام الكامل لنتائج الانتخابات كما صدقت عليها أعلى سلطة انتخابية في البلاد، وحث على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض هذه النتائج أو تعريض عملية الانتقال السلمية والمنظمة للخطر.