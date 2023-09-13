ضبط 52 مخالفة تموينية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 52 مخالفة تموينية ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة .

حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء ، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت عن ضبط 52 مخالفة منها، 45 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط 7 مخالفات ، (شهادة صحية- بيع أزيد من الأسعار المقررة – عدم الإعلان عن الأسعار – تجار تموينيين) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.