الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جوتيريش: نعمل مع شركائنا لإيصال المساعدات بشكل عاجل للمناطق المتضررة بليبيا

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه العميق، إزاء التأثير الشديد بالعاصفة "دانيال" والفيضانات التى نجمت عنها فى الأجزاء الشرقية من ليبيا.

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وقال جوتيريش حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة. 

 العاصفة "دانيال" خلفت مئات القتلى والمفقودين

جدير بالذكر أن العاصفة "دانيال" خلفت مئات القتلى والمفقودين فى أكبر كارثة من نوعها تشهدها ليبيا منذ 40 عاما، وتواصل فرق الإنقاذ والبحث عملها من أجل الوصول للمناطق المنكوبة التي غمرتها الفيضانات.

وأكدت مصادر عدة في شرق ليبيا، أن السيول التي ضربت "درنة" ومدنا أخرى؛ أسفرت عن عدد مهول من الضحايا قد يصل إلى الآلاف وعدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن.

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