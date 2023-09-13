أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، ارتفاعا في الأسعار بالأسواق الرئيسية والسويقات كافة بقرى ومراكز المحافظة، مع توافر المعروض.

وشهدت بعض الأسواق ارتفاع أسعار بعض الأنواع في نهاية حركة البيع والشراء مساء أمس الثلاثاء في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضراوات والفاكهة، والشوادر الرئيسية كافة.

تباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك بالأسواق العمومية بمدينة الفيوم وكذلك بعدد من السويقات بقرى ومراكز الفيوم، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدرت أصناف الطماطم والخيار والبصل والبطاطس قائمة الارتفاعات في أسواق الخضراوات، إذْ بلغ سعر كيلو الطماطم 20 جنيهًا و 25 جنيهًا للبصل الأحمر و15 جنيهًا للبطاطس، و20 جنيهًا للخيار و13 جنيهًا للقثاء و30 جنيهًا للبامية و 35 جنيهًا للفلفل الألوان و12 جنيهًا للكوسة و10 جنيهات لكيلو الليمون، و8 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و15 جنيهًا لكيلو الفلفل الأخضر، و20 جنيهًا للبصل الأصفر، و10 جنيهات للملوخية، و15 جنيهًا للجزر، و25 جنيهًا لكيلو الفاصوليا الخضراء، و30 جنيهًا لكيلو الثوم، وتم بيع كيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 25 جنيهًا، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 5 جنيهات.

توافر المعروض من الفاكهة وكيلو التفاح بـ40 جنيهًا في الفيوم:

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيهًا بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيهًا، ومبلغ 15 جنيهًا للموز، و20 جنيهًا للعنب الفراولة و25 جنيهًا للبناتي، و60 جنيهًا للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 20 إلى 55 جنيهًا للكيلو، و15 جنيهًا للتين الرمادي، و 30 جنيهًا للخوخ و35 جنيهًا للبلح البارحي، و15 جنيهًا للبلح الزغلول و20 جنيهًا للجوافة.

تواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية كافة للمواطنين.

أكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز مهمة والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة كافة، والخضراوات والفاكهة.

أوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير السلع الضرورية كافة، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

أضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم كافة بأسعار مخفضة، لافتًا إلي أن السلع متوفرة كافة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق بقرى ومراكز الفيوم.