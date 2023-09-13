أوزبكستان يخطف تعادلًا مثيرًا أمام المكسيك وديًا في الدقيقة الأخيرة

تعادل المكسيك مع نظيره أوزبكستان بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما، فى المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات المنتتخبين ضمن الأجندة الدولية.

تقدم منتخب أوزبكستان فى الشوط الأول، حيث بادر اللاعب بوبور عبدخليقوف بتسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 18 ثم تعادل المنتخب المكسيكي عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 21، قبل أن يحرز عزيزيبيك تورجونباييف الهدف الثاني لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثانى، وتبادل الهجمات بين المنتخبين استطاع اللاعب راؤول خيمينيز هدف التعادل للمنتخب المكسيكي في الدقيقة 81 وأضاف كارلوس أنتونا الهدف الثالث في الدقيقة 89 إلا أن منتخب أوزبكستان كان له رأي أخر وسجل هدف التعادل عن طريق أوتابيك شوكوروف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لتنتهى بنتيجة 3 ـ 3