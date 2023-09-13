وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمة الدخول بين بلاده والإمارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ضرورة الإسراع في إبرام مُذكرة تفاهم لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق والإمارات.

جاء ذلك - وفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية، وأوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأربعاء خلال استقبال وزير الخارجية العراقي لوزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، في مبنى الوزارة ب‍بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين، إضافة إلى مناقشة الدعم المتبادل في المنظمات الدولية والتنسيق في المحافل الدولية لمرشحي البلدين للمناصب الدولية.

وشدد حسين - خلال ترؤسه أعمال اللجنة العراقية - الإماراتية المشتركة في دورتها العاشرة في بغداد - على أهمية تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة بين مجلس النواب العراقي والإماراتي، داعيا لتأسيس المجلس التنسيقي العراقي الإماراتي المشترك من خلال تشكيل مجموعة من اللجان الفنية المختصة للتغلب على العواقب التي تحول دون رفع مستوى التعاون بين البلدين.

وقال إن استمرار انعقاد أعمال اللجنة المُشترَكة وللمرة العاشرة يعد دليلا واضحا على مدى رغبتنا في فتح فرص الحوار والنقاش والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة، وسيعزز الفرص بإيجاد أرضية للتعاون والمضي باتجاه تحقيق الأهداف المرجوة، ومواجهة تحديات تغيرات المناخ ومتطلبات الأمن الغذائي واللذان يعتبران من المواضيع التي تأتي في مقدمة الأولويات لدى بلدينا، وشعوب العالم أجمع.

وأشار وزير الخارجية العراقية إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار والتعليم من أجل خلق بيئة استثمارية ملائمة للجميع لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية اقتصادية شامل.

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي أهمية العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص القيادة في دولة الإمارات على تنشيط آليات التعاون الثنائي، مشيرا إلى أهمية العراق ودوره في المنطقة.

وأكد حرص بلاده على تنمية المصالح المشتركة في المجالات المختلفة التي تعود وتعزز المنافع المتبادلة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، لافتا إلى توجيهات قيادة الإمارات بالانفتاح الكامل مع العراق.