وصول 32 الف طن المونيوم لميناء سفاجا





اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 603 شاحنة بضائع و 155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع عامةومتنوعة و294 شاحنة بضائع و109 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع عامةومتنوعة و 313 شاحنة بضائع و46 سيارة

ويستعد ميناء سفاجاالبحري اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وتغادرالميناء السفينة دليلة و استقبل الميناء بالأمس العبارة امل والسفينة OAK HARBOUR وعلى متنها 32 الف طن المونيوم قادمة من السعودية وغادرت الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 1825 طن بضائع عامةومتنوعة و 160 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج . و يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة NOURAY قادمة فارغة من بورسودان ومغادرة السفينة لوتس وعلي متنها 6000 طن دقيق متجهة الي بورسودان

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا بموانيها .

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .