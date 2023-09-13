كيف ساهمت خطط الدولة المصرية في إنعاش الحركة السياحية (شاهد)

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن اهتمام القيادة السياسية بالقطاع السياحي، ساهم بشكل كبير في تطوير جميع المواقع السياحية، من خلال تغيير مفهوم الترويج للسياحة في مصر، ودراسة كل سوق على حدى وعدم الاعتماد على أسواق معينة.



وأوضح “كارم” خلال استضافته مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الأربعاء، أن الدولة درست جيدا الأسواق ومتطلباتها الخاصة بالسياحة في مصر، مما ساعد بشكل كبير جدا في استجلاب أسواق مختلفة إلى مصر كالسوق الإسباني والتشيكي على سبيل المثال، اللذين حضرا إلى الأقصر وأسوان خلال فترة الصيف.

الأسواق الأوروبية

وتوقع الخبير السياحي، أن يشهد الموسم الجاري اختلافا وتطورا عن السنوات الماضية بفضل تنوع البلاد القادمة إلى مصر؛ كالسوق الهندي والإسباني، وأيضا الألماني الذي يعد من أوائل الأسواق الأوروبية طلبا للمقصد السياحي المصري بالإضافة إلى السوق الإيطالي والفرنسي وعودة السوق الياباني خلال الفترة المقبلة.

محافظة الفيوم

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تطوير المقاصد السياحية بالمحافظات المصرية مما أكسب مصر تنوعا واختلافا، مستشهدا بتنظيم مهرجان العلمين، فضلا عن التحضيرات الجارية حاليا لتنظيم أكبر مهرجان لسياحة مراقبة الطيور بالشرق الأوسط في محافظة الفيوم، شهر أكتوبر المقبل بداية الموسم الشتوي.

ولفت الخبير السياحي، إلى أن تنوع المقاصد السياحية في دهب وسيوة وطابا والواحات، يساعد على تدفق الحركة السياحية خلال الموسم الشتوي.

