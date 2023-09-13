التحقيقات تكشف كواليس العثور على جثمان شاب في الهرم

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل العثور على جثة شاب بمنطقة الهرم، وتبين أن جرعة مخدرات زائدة وراء وفاته، دون وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب تم العثور على جثته بمنطقة الهرم، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.



ناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأشارت التحريات إلى أن تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى مفارقته الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الهرم، وبإجراء التحريات تبين، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



الداخلية تطارد تجار المواد المخدرة في أسوان ودمياط

حملات أمنية لمطاردة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية شنها قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط).

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا سلاح ناري عبارة عن (3 فرد محلى- وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (3 متهمين، وضبط 6 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 825 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

ضبط أقراص مخدرة وحشيش وبانجو وهيروين في حملة أمنية بالفيوم

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية بمنطقة دلة بالفيوم والمناطق المجاورة استهدفت تجار وحائزي المواد الخدرة.

أسفرت جهودها عن ضبط 79 قضية اتجار في المخدرات ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 52,900 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 140,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7,660 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 1,735 كيلو جرام – عدد 3350 قرص مخدر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.