ورشة عمل لمناقشة التعاون مع إيطالي لدعم أندية السكان بمراكز الشباب

شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب في ورشة عمل بعنوان "نهج شامل للنمو السكاني لتعزيز الخصائص السكانية ومعلومات الصحة الإنجابية وقنوات تقديم الخدمات"، لمناقشة أوجه التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال المرحله الثانية من المشروع الإيطالي، حيث تم مناقشه الإنجازات والنتائج الرئيسية وورش عمل حول المقترحات و الأفكار المطروحه للمرحلة الثانية.

حضر الورشة كل من منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسره بوزارة الصحة والسكان وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاءت هذه المشاركة في إطار البدء في التحضير للمرحلة الثانية من التعاون مع الجانب الايطالي، والذي يهدف إلي تعزيز قدرة الحكومة والمجتمع المدني فيما يخص قضايا السكان والصحة الإنجابية، وإيضاح أصول المشكلات المصاحبة لهذه القضايا والبحث عن حلول موضوعية لها مع الإهتمام الخاص بالعادات التي تؤثر علي النساء والفتيات.

تناولت ورش العمل مناقشات حول الشباب والفن و الشباب والتكنولوجيا والمجتمع المحلي و ريادة الأعمال، ومناقشة الأنشطة المقترحه لزيادة دمج الشباب والفتيات في عملية التنمية المستدامة.

وخلال الورشة تم استعراض ماتم إنجازه لدمج مفاهيم السكان والصحة في المجتمعات المحلية، والتركيز على دعم النساء والمراهقين والشباب، وتمكينهم بالمعرفة المناسبة لاتخاذ قراراتهم الخاصة بالصحة الإنجابية وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، ومناقشة كيفية تعزيز القدرات المحلية المتنوعة لتقديم خدمات عالية الجودة تتناول معلومات شاملة عن خدمات تنظيم الأسرة، واستشارات وخدمات تتكيف مع احتياجات المجتمع.