اليوم.. مصر تواجه الجزائر في نهائي البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

يواجه منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة نظيره منتخب الجزائر، مساء اليوم الأرياف، لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة رقم 2 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الرابعة على نفس الصالة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استعادة لقب البطولة والتتويج بالبطولة التاسعة في تاريخه وإسعاد الشعب المصري وتسيد القارة الأفريقية مرة أخرى، خاصة أن منتخب مصر يعد ثاني أكثر المنتخبات فوزًا بلقب بطولة الأمم الأفريقية حيث يحمل في رصيده 8 ألقاب خلف المنتخب التونسي البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبًا والذي احتل المركز الخامس في هذه النسخة.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد و حسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصري المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.