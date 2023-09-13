360جنيها كيلو لحوم الماعز بأسواق البحيرة

قامت (بوابة الوفد) بجولة في أسواق اللحوم البلدية والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الأربعاء ، والتي شهدت إستمرارثبات في الأسعار ، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية (البقري )مابين 280جنيها إلي 320جنيها للكيلو حسب صغر عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .