الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

360جنيها كيلو لحوم الماعز بأسواق البحيرة

اسعار اللحوم
اسعار اللحوم

قامت (بوابة الوفد) بجولة في أسواق اللحوم البلدية والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الأربعاء ، والتي شهدت إستمرارثبات في الأسعار ، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية (البقري )مابين 280جنيها إلي 320جنيها للكيلو  حسب صغر عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .

 

 

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