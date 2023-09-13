مدن البحر الاحمر لم تتأثر بالعاصغة دانيال وإنخفاض درجة الحرارة

تشهد مدن البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر غيوم و إنخفاضا فى درجة الحرارة و ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بحراة الجو كما تشهد جميع المدن هدوء فى سرعة الرياح

ولم تتأثر مدن البحر الأحمر بالعاصفة دانيال إن "دانيال" والتى هى عبارة عن إعصاري مداري استوائي من الأعاصير نادرة الحدوث يتشكل من موجة استوائية مدارية قبالة السواحل متحركا باتجاه الغرب مع حمل حراري قليل بسرعة رياح تصل ذروتها إلى 15 ميلا في الساعة ليصبح الإعصار على شكل حلزوني أو ما يسمى بالإعصار الحلقي. ويسبب زيادة نشاط العواصف الرعدية والأمطار الغريزة التي تكون دائرية ملتفة حول مركز دورة العاصفة فيضانات عارمة تجرف الأخضر واليابس وتخلف دمارا هائلا.

ويعتبر إعصار "دانيال" ثاني أقوى إعصار في موسم الأعاصير في المحيط الهادئ لعام 2006، ونشأ "دانيال" في 16 يوليو من موجة استوائية قبالة سواحل المكسيك وتحرك حينها باتجاه الغرب وازداد بثبات ليصل إلى ذروة رياح بلغت سرعتها 150 ميلا في الساعة (22 كم / ساعة) في 22 يوليو 2006.

ومن المتوقع أن تكون مصر من الدول المهددة بـ"دانيال" ولكن بفاعلية أضعف وسط إجراءات حكومية وتأهب حذر للآثار المتوقعة للعاصفة، بعد أن خلفت دمارا في ليبيا حيث هطلت أمطار غزيرة تسببت بفيضانات في العديد من المدن والبلدات مع وقوع خسائر فادحة في البنية التحتية و ضحايا بالمئات.

هذا وسجلت درجو الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح ومراجعة الإطارات وعدم وضع عبوات أو مواد قابلة للإشتعال بالسيارة.

كما ناشدت وزارة الصحة مرضى الحساسية والجيوب النفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء الكمامة