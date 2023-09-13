مستشفى الراجحي للكبد باسيوط يستقبل 3494 حالة بالعيادات

أعلن مستشفى الراجحي الجامعي للكبد بجامعة أسيوط، استقبال 3494 متردداً على العيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي.

وكشف المستشفى عن أنه تم تسجيل 1070 حالة بوحدة الأشعة، كما تم استقبال 864 حالة بوحدة المناظير، بالإضافة إلى تسجيل 638 حالة دخول، إلى جانب إجراء 79 عملية جراحية خلال شهر أغسطس الماضي وتعكس هذه الأرقام الارتفاع المستمر في عدد المرضى الذين يلتمسون العلاج في مستشفى الراجحي الجامعي للكبد.

تعتبر العيادات الخارجية في المستشفى واحدة من الأقسام التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى يوميًا، حيث يقدم الفريق الطبي خدماته بجودة عالية وبمهنية عالية ضمن بيئة مريحة وآمنة للمرضى.

تتوفر في المستشفى وحدة الأشعة المتطورة، التي تستخدم أحدث التقنيات لتشخيص الحالات بدقة عالية. وتساعد وحدة الأشعة في تحديد أنواع الأمراض وتقييم حالة المرضى، مما يساعد على اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بالعلاج.

أما وحدة المناظير في المستشفى، فتقدم خدمات تشخيصية مهمة. حيث يتم استخدام المنظار لفحص الأعضاء الداخلية واكتشاف أي مشاكل أو تغيرات فيها. ويعد الكشف المبكر من خلال العمليات المنظارية أمرًا حيويًا لضمان العلاج السريع والفعال.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى لم يتوقف عند استقبال المرضى فقط، بل قدم أيضًا خدمات العناية المركزة والدخول المستعجل للحالات الطارئة. وبفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الفريق الطبي والإداري،

تعد هذه الأرقام شاهدًا واضحًا على نجاح وكفاءة مستشفى الراجحي الجامعي للكبد. وتعكس التزايد الدائم في عدد المرضى الذين يستخدمون الخدمات المقدمة في المستشفى الثقة التي يتمتع بها المستشفى ورضا المرضى عن جودة الرعاية التي يحصلون عليها.