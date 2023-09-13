300جنيه كيلو الجمبري بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ، بأسواق مدن وقري محافظة البحيرة ،في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء إستقرارا في الأسعار ،حيث تراوحت أسعار البوري مابين 100إلي 120جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250إلي 300جنيها للكيلو بينما تراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 210إلي 240جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 70إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 إلي 70جنيها للكيلو .