تراجع في درجات الحرارة على مدن وقرى الإسماعيلية

شهدت الأجواء بالإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء تحسنًا نسبيًا في درجة الحرارة حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية. فيما بلغت سرعة الرياح نحو 25 كيلو في الساعة بالأماكن المكشوفة والمفتوحة.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية خلال الساعات القادمة تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبا)

على مناطق متفرقة من محافظة الإسماعيلية وفترات متقطعة.



ولليوم الثاني على التوالي تواصل محافظة الإسماعيلية رفع حالة الاستعدادات القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد على مدار ال ٤٨ ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرًا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية انتظام في حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية وسيولة مرورية داخل الميادين والمحاور المرورية الرئيسية بمدينة الإسماعيلية وتوابعها.