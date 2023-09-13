38 سيارة مخالفة لقانون حماية البيئة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط عدد 38 سيارة بسبب تجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



فيما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور بالشوارع والميادين للعمل على الحد من حوادث الطرق نصائح لقائدي السيارات ومنها فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل: الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث وعدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، الضباب و الشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك وتجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أية مشكلة طارئة تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

كن حذرًا عند تغيير المسار، أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار وتجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، إذ يؤثر ذلك فى تركيزك أثناء القيادة.



في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية وضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.



يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والميادين.