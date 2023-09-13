الاستعدادات للمولد النبوي الشريف من حي السيدة زينب

السيدة زينب تعد أحد أشهر المناطق الشعبية التي يحرص فيها المواطنون على احياء المناسبات الدينية وغيرها بالساحات الكبرى للمساجد العتيقة. وينتظر المسلمون ذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم ؛ فتتنوع مظاهر السعادة والبهجة الحفاوة والاستقبال بهذه الذكرى الكريمة عند حلوله، وكأنّ الشوارع تزدان في ذكرى المولد النبوي ، فتفوح روائح البخور والطِّيب من بعض البيوت، وتُعقد حلقات الذكر في المساجد، وتعجُّ البيوت بأصناف الحلويات، وترى الناس متزاورين حاملين أصنافاً شتى من حلوى المولد النبوي الشريف.

وعلى كل مسلم أن يعرف ما هي أفضل 3 طرق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف حتى يحتفل كل مسلم بالطريقة التى تناسبه وكلٌ وفقاً لعاداته وتقاليده لذلك نستعرض لكم أفضل 3 طرق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف حتى يغتنمها كل مسلم .

أفضل 3 طرق للإحتفال بالمولد النبوي الشريف - تلاوة القرآن والمدح وإطعام الفقراء وورد عن دار الإفتاء أنه بداية من القرن الرابع والخامس كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع القربات من إطعام الفقراء، وتلاوة القرآن، وترديد الأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" .

- شراء الحلوى: وذكرت الإفتاء أن الحلوى تندرج في أنواع الاحتفال المباحة، حيث اعتاد الناس شرائها الحَلوى والتهادي بها في المولد؛ والتهادي أمر مطلوب في ذاته، ولم يوجد دليل على منعه أو إباحته في وقت دون وقت، مشيرة إلى أنه إذا انضمت المقاصد الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبا، وإذا كان تعبيرًا عن الفرح بمولد النبي «صلى الله عليه وسلم» كان أشد مشروعية واستحبابًا.

-الصيام: يمكن إحياء هذا اليوم بالصوم، حيث أوضحت الإفتاء أن النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» سن الشكر لله على ميلاده فكان يصوم يوم الاثنين ويقول: «ذلك يوم ولدت فيه» رواه مسلم.



