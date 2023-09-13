مدرب السعودية يبحث عن لاعبين جدد بعد الخسارة أمام كوريا

أكد روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أنه سوف يستدعي لاعبين جددا إلى القائمة في التجمع المقبل للفريق في أكتوبر.

وخسر المنتخب السعودي ثاني ودياته في معسكره بنيوكاسل، يوم الثلاثاء، أمام كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات لقناة "العربية": لا نشعر بالسعادة لأننا خسرنا، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل، أجرينا خمس حصص تدريبية فقط، وأهدرنا العديد من الفرص أمام كوريا الجنوبية.

وأضاف: سعيد بتولي مسؤولية تدريب السعودية، وأشعر بالثقة وبأننا سنؤدي عملا جيدا، ويجب علينا أن نتحسن، وفي الأسابيع المقبلة سنلعب بعض المباريات وسأستدعي لاعبين جددا.