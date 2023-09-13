منتخبات تأهلت إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار

بفوز منتخب الكاميرون على منتخب بوروندي بثلاثة أهداف مقابل لا شىء وتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار أسدل الستار بشكل رسمي على التصفيات وتم تسمية المنتخبات الأربعة والعشرين التي تأهلت إلى النهائيات التي ستنطلق في يناير المقبل في أبيدجان.

وتأهل الى النهائيات بشكل نهائي 24 منتخبا سيتم تقسيمها إلى ستة مجموعات يصعد منها الأول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل أربعة منتخبات هي أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث لتنتقل المنتخبات الستة عشرة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية .

وكانت المنتخبات الأربعة والعشرين التي تأهلت الى نهائيات كأس الأمم الافريقية قد تصدرت مجموعات التصفيات الاثني عشر على النحو التالي :

المجموعة الأولى: نيجيريا و غينيا بيساو

المجموعة الثانية : بوركينا فاسو و الرأس الأخضر

المجموعة الثالثة : الكاميرون و ناميبيا

المجموعة الرابعة : مصر و غينيا

المجموعة الخامسة: غانا و أنجولا

المجموعة السادسة : الجزائر و تنزانيا

المجموعة السابعة : جامبيا ومالي

المجموعة الثامنة : زامبيا

المجموعة التاسعة : الكونغو الديمقراطية و موريتانيا

المجموعة العاشرة : تونس وغينيا الأستوائية

المجموعة الحادية عشر : جنوب افريقيا و المغرب

المجموعة الثانية عشرة: السنغال و موزمبيق

الى جانب الدولة المنظمة كوت ديفوار .

يذكر أن قرعة نهائيات كأس الأمم الافريقية ستجري يوم ومن المنتظر ان تكون رؤوس المجموعات الست هي كوت ديفوار والسنغال و مصر والجزائر و الكاميرون و تونس .

وكانت كوت ديفوار قد نظمت كأس الأمم الافريقية من قبل مرة واحدة عام ١٩٨٤ لمشاركة ثمان منتخبات فقط و فاز بها منتخب الكاميرون بالفوز في المباراة النهائية على منتخب نيجيريا بجيل تاريخي للكاميرون ضم النجم انطوان بل و كوندي وتوفيل أبيج وروجية ميلا وارنست اوبونجي و توماس نكونو وغيرهم من أساطير الكاميرون واحتل منتخب مصر المركز الرابع بعدما تصدر مجموعته بالفوز على الكاميرون و كوت ديفوار والتعادل مع توجو لكنه خسر المباراة نصف النهائية امام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بعد مباراة درامية تقدم فيها منتخب مصر بهدفين مقابل لاشىء وكان الأقرب للوصول للمباراة النهائية لكنه أضاع هذا التقدم واخفق في ركلات الترجيح .