رانيا يوسف: "أربي بناتي على الحرية.. لا أتدخل في ملابسهن"

قالت الممثلة المصرية رانيا يوسف إنها ليست جريئة، ولكنها مختلفة عن سائر جيلها في الوسط الفني، مضيفة أنها لا تتعمد إثارة الجدل حولها، ولكنها تتصرف بطبيعتها، كما ترتدي ما يروق لها من الملابس.

وتحدثت الممثلة البالغة 49 عامًا عن عادات المجتمع المصري، وقالت على هامش مهرجان "جولدن أورد" في لبنان إن المجتمع المصري "متحفظ".

وقالت إنها تتصرف بتلقائية وهو ما يعد غريبًا على المجتمع المصري "المتحفظ"، مشيرة إلى أنها تربت ونشأت في "طبقة مختلفة"، في بيئة تشجع على حرية الاختيار.

وأكدت أنها تحرص على نقل هذه الحرية إلى بناتها، وتقول: "لا أتدخل في ملابسهن أو دراستهن"، وأترك لهن الحرية في الاختيار مثلما نشأت في أسرتي.

وكُرِّمت رانيا يوسف من مهرجان "جولدن أورد" في لبنان، وظهرت خلال التكريم بإطلالة من فستان "بيج" بدون أكمام، أبرز جمالها وأنوثتها وزادها جاذبية.

فنيًا، شاركت رانيا يوسف في مسلسل "عالم تاني"، وهو بطولة: نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، تميم عبده وإلهام عبد البديع، تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.