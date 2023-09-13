رضا عبد العال: فيتوريا فشل في أول اختبار حقيقي مع المنتخب

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر فشل في الاختبار الأول القوي له مع الفراعنة بالخسارة أمام منتخب تونس بثلاثية ودياً.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني فشل" في أول اختبار حقيقي مع المنتخب بالخسارة أمام منتخب تونس بثلاثية ودياً".

وأضاف عبد العال: "محمود حمادة لا يصلح للمنتخب وهو ليس ذنبه لأن البرتغالي روي فيتوريا صاحب القرار النهائي في اختيار اللاعبين".

وتابع: " من وجهة نظري أن مصطفى محمد لا يقدم ما يستحق عليه الانضمام لمنتخب مصر في الفترة الماضية ".

وأتم: " تصريحات البرتغالي روي فيتوريا عقب الخسارة من منتخب تونس"كارثية" ولا يجب أن تصدر من مدرب محترم".