رضا عبدالعال: محمد صلاح مظلوم في منتخب مصر

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مظلوم مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مظلوم مع منتخب مصر بسبب وجود لاعبين غير مناسبين للعب بجواره في صفوف منتخب مصر".



وتابع عبد العال: "طريقة لعب فيتوريا مع منتخب مصر"عشوائية" ولا يوجد خطة واضحة داخل أرض الملعب".